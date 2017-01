POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots) - 1. Am Samstag, 14.01.17, gegen 07.00 Uhr, wurde ein versuchter Einbruch in das Stiftische Humanistische Gymnasium Abteistraße gemeldet. Unbekannte Täter hatten vergeblich versucht über eine Nebeneingangstüre in das Gebäude zu gelangen.

2. In der Zeit zwischen Freitag, 13.01.17, 18.00 Uhr, und Samstag, 14.01.17, 08.25 Uhr, hebelten Unbekannte mehrere Fenster der Gesamtschule Stadtmitte, Aachener Straße, auf und stiegen in das Gebäude ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten. Es steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde.

3. Am Samstag, 14.01.17, zwischen 09.30 und 13.15 Uhr, gelangten Einbrecher in eine Wohnung auf der Straße Zur Burgmühle. Nachdem sie die Sicherung der Wohnungstüre überwunden hatten, stahlen sie Hausrat und Bargeld.

4. Ebenfalls am Samstag, gegen 19.00 Uhr, kehrten die Bewohner eines Einfamilienhauses auf dem Lerchenweg nach Hause zurück. Sie überraschten hier drei Einbrecher auf frischer Tat, die zuvor die Terrassentüre aufhebelt hatten. Die Täter flüchteten. Ob sie noch etwas stehlen konnten, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht fest.

5. Auch die Bewohner eines Einfamilienhauses auf der Gustav-Karsch-Straße störten mindestens zwei Einbrecher beim Nachhause kommen am Samstagabend gegen 20.45 Uhr. Diese hatten zuvor ein Gartentor, die Türe eines Wintergartens und die dahinter befindliche Terrassentüre aufgehebelt, um ins Haus zu gelangen. Auf ihrer Flucht gelang es den Tätern, aufgefundenen Schmuck mitzunehmen.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell