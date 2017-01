POL-MG: Einbruch in Seniorenhaus

Mönchengladbach (ots) - In dem Zeitraum von Mittwoch, 16:30 Uhr bis Donnerstag, 09:00 Uhr sind Unbekannte in ein Seniorenheim auf der Preyerstraße eingebrochen. Die Täter stiegen an der Gartenseite über einen Zaun, um an das Gebäude zu gelangen. Nachdem sie erfolglos an einer Terrassentür hebelten, drückten sie ein über dieser Tür befindliches Oberlichtfenster gewaltsam auf und gelangten durch dieses in die hauseigene Cafeteria. Aus diesen Räumlichkeiten stahlen sie eine Registrierkasse. Um mit ihrer Beute zu entkommen, brachen die Einbrecher von innen eine verschlossene Terrassentür auf. Die Polizei fragt, ob jemand Beobachtungen gemacht hat und sachdienliche Hinweise an die Rufnummer 02161/290 geben kann.(Ha)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell