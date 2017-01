POL-MG: Baggerteile von Baustelle gestohlen

Mönchengladbach (ots) - Von einem Baustellengelände an der Hardter Straße haben Unbekannte zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Freitag, 06:50 Uhr zwei Anbauteile (Greifer) eines Hydraulikbaggers gestohlen. Die Täter kippten einen Bauzaun um, mit welchem die Baustelle abgesichert war. Sie nutzten einen auf dem Gelände abgestellten Bagger, um die beiden Hydraulikgreifer für den Abtransport an die Bauzaunlücke zu befördern. Für das Wegschaffen der Teile dürfte aufgrund ihrer Größe ein Lkw genutzt worden sein. Die Polizei fragt, ob jemand Beobachtungen gemacht hat, die mit diesem Diebstahl im Zusammenhang stehen könnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die 02161/ 290. (Ha)

