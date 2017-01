POL-MG: Einbruch in Schule

Mönchengladbach (ots) - In dem Zeitraum von Dienstag, 15:50 Uhr bis Mittwoch, 09:15 Uhr sind Unbekannte in ein Schulgebäude an der Frankfurter Straße eingebrochen. Sie hebelten die Eingangstür auf und gelangten auf diesem Wege hinein. Die Einbrecher durchsuchten die Räume und stahlen einen Fernseher sowie Kinderschmuck aus Kunststoff. Das Gebäude wurde durch eine rückwärtige Fluchttür verlassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161/ 290 entgegen. (Ha)

