POL-MG: Infoveranstaltung zum Einbruchschutz fand guten Anklang

Mönchengladbach (ots) - Am 11.01.2017 um 19:00 Uhr fand im Pfarrheim Neuwerk eine Infoveranstaltung der Polizei zum Thema Einbruchschutz statt. Bisher wurden die Veranstaltungen immer im Polizeipräsidium auf der Theodor-Heuss-Straße durchgeführt. Um noch mehr Bürger im Rahmen der landesweiten Aktion "Riegel vor, Sicher ist sicherer!" über den Einbruchschutz zu informieren, bietet die Polizei ab jetzt auch Veranstaltungen in den einzelnen Stadtteilen an. Die erste Veranstaltung fand nun in Neuwerk statt. Rund 70 Teilnehmer nahmen das Beratungsangebot an. In der rund zweistündigen Veranstaltung berichteten Kriminaloberkommissar Ralf Wolfs und Kriminalhauptkommissar Peter Kiewitt vom Kommissariat Kriminalprävention über ihre Erfahrungen aus der polizeilichen Praxis. Sie zeigten Schwachstellen am Haus auf und gaben Tipps, wie man es mechanisch besser absichern kann. Neben dem Thema elektronische Sicherheit (Alarmanlagen, Videoüberwachung und SmartHome), wurde auch auf die Wichtigkeit einer aufmerksamen Nachbarschaft und eines richtigen Verhaltens gegenüber Einbrechern eingegangen. Im Anschluss konnten Fragen gestellt werden, die von den beiden Fachberatern beantwortet wurden. Dieses Angebot nahmen die Besucher auch gerne und ausgiebig an. Zukünftige Veranstaltungstermine: 07.02.2017, 19:00 Uhr im Polizeipräsidium 07.03.2017, 19:00 Uhr in Rheindahlen, Schulzentrum, Geusenstraße 14.03.2017, 19:00 Uhr in Wickrath im Pfarrheim, Dr. -Carl- Goerdeler-Straße 25.04.2017, 19:00 Uhr im Polizeipräsidium 09.05.2017, 19:00 Uhr in Giesenkirchen im Franz-Meyers-Gymnasium, Asternweg 06.06.2017, 19:00 Uhr im Polizeipräsidium

