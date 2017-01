POL-MG: Schmuck gefunden - Eigentümer gesucht

1 weiterer Medieninhalt

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht nach dem Eigentümer der abgebildeten Schmuckstücke.

Diese wurden am Vormittag des 01. Januar in einem Vorgarten auf der Bökelstraße in Mönchengladbach-Eicken aufgefunden und dann bei der Polizei abgegeben.

Sie könnten ggf. aus einem Wohnungseinbruch aus der Zeit kurz vor dem Jahreswechsel stammen.

Hinweise zum Eigentümer bitte unter der Rufnummer 02161/29-2561 oder außerhalb der Bürodienstzeiten an die 02161-290.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell