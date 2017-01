POL-MG: Diebstahl eines Minibaggers

Mönchengladbach (ots) - Zwischen Freitag, dem 06.01.2017, 13 Uhr und Montag, dem 09.01.2017, 8 Uhr haben Unbekannte einen Minibagger von einem Friedhofsgelände auf der Hardter Straße gestohlen. Die Täter drangen dazu in einen Schuppen ein, in welchem sich das Arbeitsgerät befand. Es handelt sich um eine grüne selbstfahrende Arbeitsmaschine der Marke Schmitz. Die Polizei fragt, ob jemand Beobachtungen gemacht hat, welche mit dem Diebstahl oder Abtransport des Minibaggers im Zusammenhang stehen könnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rufnummer 02161/ 290. (Ha)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell