POL-MG: Eigentümer gesucht: wem gehören diese Gegenstände?

Mönchengladbach (ots) - Die dargestellten Gegenstände wurden am Nachmittag des 19. Dezember letzten Jahres in einem Gebüsch auf der Marienbader Straße in Odenkirchen gefunden und bei der Polizei abgegeben.

Es ist zwar höchstwahrscheinlich, dass die Gegenstände aus einer Straftat stammen, sie konnten bisher jedoch noch nicht zugeordnet werden.

Die Polizei Mönchengladbach fragt nun: wer kennt diese Gegenstände und kann Hinweise zu dem Eigentümer geben? Diese werden unter der Rufnummer 02161-290 entgegengenommen.(wb)

