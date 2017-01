POL-MG: Einbrecher stehlen Firmenfahrzeug

Mönchengladbach (ots) - Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in dem Zeitraum vom 06.01.2017, 15 Uhr bis 09.01.2017, 07:30 Uhr in die Räume einer Firma im Gewerbegebiet Güdderath auf dem Marie-Bernays-Ring eingedrungen. Die Einbrecher hebelten ein zur Seite gelegenes Fenster auf und stiegen auf diesem Weg ein. Sie entwendeten Bargeld sowie einen Autoschlüssel aus den Geschäftsräumen. Mit dem mitgenommenen Schlüssel stahlen die Täter einen Firmenwagen, welcher neben einer Firmenhalle geparkt stand. Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Pkw Skoda Octavia. Die Polizei fragt, ob jemand Beobachtungen gemacht hat, die mit diesem Einbruch im Zusammenhang stehen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rufnummer 02161/ 290. (Ha)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell