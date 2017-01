POL-MG: Unfälle mit Radfahrern

Mönchengladbach1 (ots) - Am Freitag ist es um 14:30 Uhr auf Kaldenkirchener Straße an der Einmündung zur Gneisenaustraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, welcher eine verletzte Radfahrerin zur Folge hat. Eine 42-jährige Autofahrerin bog von der Gneisenaustraße nach rechts auf die Kaldenkirchener Straße ein und stieß dabei mit einer von rechts kommenden Radfahrerin (65) zusammen. Die Frau hatte anstatt den rechten, den linken Radweg der Kaldenkirchener Straße genutzt, um in Richtung Hohenzollernstraße zu fahren. Die Radfahrerin stürzte mit ihrem Rad und verletzte sich. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt. Auf der Hovener Straße hat ein Autofahrer (50) am Samstag um 11:25 Uhr beim Rechtsabbiegen an der Einmündung zur Von- Groote- Straße einen Radfahrer angefahren. Der 49-Jährige fuhr mit seinem Rad auf einem Fahrradstreifen der Von-Groote-Straße und querte die Hovener Straße von links. Der Fahrradfahrer kam durch den Zusammenstoß zu Fall. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht und muss stationär behandelt werden.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell