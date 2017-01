POL-MG: Wohnungseinbrüche am Wochenende

Mönchengladbach (ots) - Am Sonntag drangen Unbekannte zwischen 18:40 Uhr und 19:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus auf der Straße Duisfeld ein. Sie begaben sich in das erste Obergeschoss, wo sie eine Wohnungstür aufhebelten. Ob aus den Räumen etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. In ein Einfamilienhaus auf der Straße Reyerhütte brachen unbekannte Täter in dem Zeitraum vom 07.01.2017 bis 08.01.2017, 13:30 Uhr ein. Hierzu hebelten sie die Haustür auf und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Die Polizei fragt, ob jemand Beobachtungen gemacht hat, welche mit den Einbrüchen im Zusammenhang stehen könnten. Hinweise bitte an die Rufnummer 02161/290.

