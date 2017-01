POL-MG: Polizeieinsatz auf der Hindenburgstraße

Mönchengladbach (ots) - Heute Nachmittag war die Polizei mit einem größeren Aufgebot auf der Hindenburgstraße im Einsatz. Nachdem es am Dienstag und Mittwoch auf der Hindenburgstraße zu Auseinandersetzungen von Jugendgruppen gekommen war, hat die Polizei einen Hinweis erhalten, dass es heute erneut zu körperlichen Übergriffen zwischen rivalisierenden Jugendgruppen im Bereich des Sonnenhausplatzes kommen könnte. Die Polizei reagierte darauf mit einer starken Präsenz, um mögliche Ausschreitungen zu verhindern. Die eingesetzten Beamten überprüften in den Nachmittagsstunden rund um den Sonnenhausplatz ankommende Jugendliche. Dabei wurden 48 Platzverweise ausgesprochen, sowie zwei Personen in Gewahrsam genommen und in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell