POL-MG: Polizei durchsucht Wohnung nach Schusswaffe

Mönchengladbach (ots) - Am Mittwochnachmittag hat die Polizei in einer Wohnung auf der Richard-Wagner-Straße nach einer Schusswaffe gesucht. Die Schwester des Wohnungsinhabers, welche zuvor mit ihm unterwegs war, hatte beobachtet, wie er eine Schusswaffe durchlud und in seinen Hosenbund steckte. Der 49-Jährige hat seit längerer Zeit psychische Probleme und war aufgrund dessen am Mittwochvormittag beim Gesundheitsamt Mönchengladbach vorstellig geworden. Aufgrund der Gesamtumstände und der vorliegenden Gefahrenlage kam ein Spezialeinsatzkommando zum Einsatz. Bei der durchgeführten Wohnungsdurchsuchung wurde eine Gaspistole aufgefunden. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und einem Beamten des Ordnungsamtes, sowie einem Arzt vorgestellt. Diese ordneten die Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus an.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell