POL-MG: Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots) - In dem Zeitraum vom 31.12.2016, 19 Uhr bis 01.01.2017, 8 Uhr verschafften sich unbekannte Täter auf der Lindenstraße Zutritt in ein Mehrfamilienhaus. Dort hebelten sie eine Wohnungstür im zweiten Obergeschoss auf und durchsuchten alle Räume und Schränke. Es wurden Elektroartikel und Schmuck gestohlen. In ein Einfamilienhaus auf der Ostmarkstraße brachen Unbekannte zwischen dem 29.12.2016 und dem 01.01.2017 ein. Sie brachen ein rückwärtiges Fenster auf, zu welchem sie über Nachbargärten gelangt waren. Im Haus suchten die Einbrecher nach Wertgegenständen. Wie auch erst gestern bekannt wurde, hebelten unbekannte Täter am 31.12.2016 ebenfalls auf der Ostmarkstraße zwischen 20 und 21 Uhr das Badezimmerfenster eines Einfamilienhauses auf. Die Einbrecher wurden wahrscheinlich durch die zu Hause befindlichen Bewohner gestört und betraten das Haus nicht. Auf der Vorster Straße drangen Einbrecher zwischen dem 01.01.2017, 23:30 Uhr und dem 02.01.2017, 01:20 Uhr in eine Wohnung ein. Sie kletterten über Dachüberstände auf ein Flachdach, von welchem aus sie ein Fenster aufhebelten und durch dieses einstiegen. Es wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Die Polizei fragte, ob jemand Beobachtungen gemacht hat, die mit diesen Einbrüchen im Zusammenhang stehen könnten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161/ 290 entgegen. Kostenlose Informationen zum Thema Einbruchsschutz erhalten Sie werktags unter den Telefonnummern 02161 29-2823 oder 29-2826 oder per Mail an DKKV.Moenchengladbach@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell