POL-MG: Bilanz einer Silvesternacht

Mönchengladbach (ots) - Zwischen Silvester, 18:00 Uhr bis zum Neujahrsmorgen, 06:00 Uhr kam es zu insgesamt 147 Einsätzen der Polizei in Mönchengladbach. 53 davon hatten Bezug zu Silvester. Im Einzelnen wurden 6 Personen vorübergehend in Gewahrsam genommen und verbrachten die Silvesternacht im Polizeigewahrsam. 12 mal mussten die Beamten ausrücken, um Körperverletzungen aufzunehmen. In zwei Fällen wurden Sexualdelikte angezeigt, 1 mal kam es zu einem Widerstand gegenüber Vollstreckungsbeamten. 3 mal wendeten sich Bürger an die Polizei, weil Sachbeschädigungen begangen wurden. Darüber hinaus musste ein Taschendiebstahl verfolgt werden, 6 Platzverweise wurden erteilt. In der Summe war das Einsatzaufkommen nicht wesentlich höher als an einem normalen Wochenende.

