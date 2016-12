POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots) - In einem Mehrfamilienhaus auf der Thomas-Mann-Straße kam es gestern zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr zu einem Wohnungseinbruch. Ein Unbekannter gelangte offensichtlich unbemerkt in das Haus und hebelte dort eine Wohnungstüre in der vierten Etage auf. Die Wohnung wurde durchsucht, allerdings steht noch nicht fest, was gestohlen wurde.

Zwischen dem vergangenen Dienstag und dem gestrigen Donnerstag drang ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus Am Spielberg ein. Er hebelte die Hauseingangstüre auf und durchsuchte das gesamte Haus. Auch hier ist noch nichts über die gemachte Beute bekannt.

Zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus Am Spielberg kam es gestern zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr. Während die Bewohner sich im Wohnbereich aufhielten, schlug ein Unbekannter für sie unbemerkt die Terrassentüre zum Schlafzimmer ein. Dieses wurde dann von ihm gründlich durchsucht und vorgefundener Schmuck gestohlen.

Ein Unbekannter drang gestern zwischen 12:30 Uhr und 18:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus auf der Lessingstraße ein. Hierzu drückte er mit Gewalt eine Nebeneingangstüre auf und gelangte so in das Haus. Im Haus selbst waren keine Auffälligkeiten festzustellen, sodass zu vermuten ist, dass der Einbrecher gestört und vertrieben wurde.

Zwischen 15:00 Uhr und 21:30 Uhr drang ein Unbekannter in ein Reihenhaus auf der Watelerstraße ein. Er hebelte hier die rückwärtige Terrassentüre auf und durchsuchte anschließend das gesamte Haus. Mit seiner aus Schmuck und einer Play Station bestehenden Beute flüchtete der Einbrecher anschließend unbemerkt.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere über Beobachtungen, die mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnten, bitte an die Polizei unter Telefon 02161-290.

Kostenlose Informationen zum Thema Einbruchsschutz erhalten Sie werktags unter den Telefonnummern 02161 29-2823 oder 29-2826 oder per Mail an DKKV.Moenchengladbach@polizei.nrw.de .

