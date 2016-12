POL-MG: Zwei Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots) - Am gestrigen Mittwoch gingen Wohnungseinbrecher in Odenkirchen und in Hardterbroich erfolgreich zu Werke und stahlen Schmuck und Bargeld.

Zwischen 08.30 Uhr und 18:40 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses auf dem Roggenweg auf. Nachdem sie mehrere Räume durchsucht hatten, konnten sie mit erbeutetem Schmuck unerkannt fliehen.

Auf der Hardterbroicher Straße gelangten unbekannte Täter zwischen 14:30 Uhr und 20:45 Uhr durch das Aufhebeln eines Fensters in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Einbrecher durchsuchten die Räume und flohen mitsamt entwendetem Schmuck und Bargeld über die rückseitige Terrassentür.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.

Kostenlose Informationen der Polizei Mönchengladbach zum Thema Einbruchsschutz erhalten Sie werktags unter den Telefonnummern 02161 29-2823 oder 29-2826 oder per Mail an DKKV.Moenchengladbach@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell