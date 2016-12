POL-MG: Trickdiebstahl mit Blumenstrauß

Mönchengladbach (ots) - Am Montag ist eine 88-Jährige auf der Ursulinengasse Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Gegen 13:55 Uhr klingelte eine bislang unbekannte Frau an der Wohnungstür der Seniorin und gab vor, ihr einen Blumenstrauß überreichen zu wollen. Nachdem sie sich so Zutritt in die Wohnung verschafft hatte, ging sie bewundernd und euphorisch durch alle Wohnräume. Nachdem die Tatverdächtige die Wohnung wieder verlassen hatte, fiel der Geschädigten auf, dass Schmuck aus ihrem Schlafzimmer fehlte. Die Unbekannte war etwa 50 Jahre alt und circa 175 cm groß. Sie hatte dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Die Frau führte einen auffällig großen Strauß Rosen mit, welchen sie mit der Begründung, dass sie sich mit der Empfängerin vertan habe, wieder mitnahm. Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder möglicherweise ebenfalls aufgesucht wurden. Hinweise dazu bitte an die Rufnummer 02161/ 290.

