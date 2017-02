LKA-RP: Hilfe vor allem für Mainzer Kinder: Spende im Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz überreicht

Spendenüberreichung im Landeskriminalamt Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Die Mitarbeiter des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz sind nicht nur gute Ermittler, Auswerter, technische Spezialisten oder Berater - sie haben auch ein großes Herz für Kinder. Im Rahmen der behördeninternen Weihnachtsfeier wurden im Dezember insgesamt 1650 Euro gesammelt, die jetzt gespendet werden konnten. Das Geld wurde am 30.01.2017 durch den Präsidenten des Landeskriminalamtes, Herrn Kunz, an vier verschiedene Institutionen überreicht. Freuen dürfen sich die Kinder der Kindertagesstätte in der Kreyßigstraße, das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der Universitätsklinik Mainz, das Christopherus-Hospiz Mainz sowie die Nachmittagsbetreuung der Eisgrubschule Mainz. Alle berichteten eindrucksvoll, wie wichtig Spenden für sie sind. So wird beispielsweise die Elternschaft der Eisgrubschule neues Büromaterial für die Nachmittagsbetreuung besorgen können. Die Betreuung wird dort ausschließlich durch die Eltern organisiert und finanziert. Und Herr Professor Zepp, Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin, berichtete von der Verwendung des Geldes für den Ausbau der Notfall-Ambulanz.

