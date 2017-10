POL-BOR: Bocholt - 12-jährige Schülerin bei Unfall verletzt

Bocholt (ots) - (mh) Am Dienstag verletzte sich gegen 11:30 Uhr eine 12-jährige Schülerin aus Isselburg bei einem Unfall auf dem Stadtring. Die 12-Jährige stand mit weiteren Schülern an der Ampelanlage Nordwall/Dietrichstraße und lief trotz Rotlicht plötzlich auf die Straße in Richtung Europaplatz. Dabei stieß sie mit einem 41-jährigen Autofahrer aus Bocholt zusammen. Dieser hatte den Nordwall in Richtung Dinxperloer Straße befahren. Rettungskräfte brachten das Mädchen mit einem Rettungswagen in das Bocholter Krankenhaus.

