POL-BOR: Gronau-Epe - Kriegerdenkmal beschädigt

Gronau-Epe (ots) - (fr) Zwischen Samstag, den 07.10.2017 und Sonntag, den 08.10.2017, kam es am Kriegerdenkmal an der Nienborger Straße Höhe St-Katharinen-Weg in Gronau-Epe zu einer Sachbeschädigung. Durch unbekannte Täter wurde ein Metallkreuz aus einer Halterung gerissen und verbogen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Gronau (02562-9260) zu melden.

