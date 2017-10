POL-BOR: Bocholt/Aalten - Flucht endet im Grünstreifen

Bocholt/Aalten (ots) - (fr) In der Nacht zum Montag wollten Polizeibeamte gegen 03.00 Uhr auf dem Westend den Fahrer eines grauen Pkw Mitsubishi Colt anhalten und kontrollieren. Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen und flüchtete über innerstädtische Straßen und schließlich über die Hamalandstraße über die Grenze. Auf der Hamalandstraße fuhr er anstelle der erlaubten 70 km/h mit ca. 160 km/h, zudem hatte er einen Kreisverkehr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befahren. Auf dem Kiefteweg in Aalten/NL fuhr er sich in einem Grünstreifen fest und wurde durch die Polizisten fixiert. Die hinzu gerufenen niederländischen Polizeibeamten nahmen den 35-jährigen Bocholter fest und stellten auch den Pkw sowie Drogen sicher. Auch in der Wohnung des 35-Jährigen wurden Drogen gefunden und sichergestellt.

Der 35-Jährige stand anhand eines durchgeführten Tests unter Drogeneinfluss, er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, der Pkw ist weder zugelassen noch versichert und die an dem Pkw angebrachten Kennzeichen waren gestohlen.

Die Ermittlungen dauern an.

