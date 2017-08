POL-BOR: Gronau-Epe - Haftbefehl vollstreckt

Gronau-Epe (ots) - (fr) Am Mittwochmorgen nahmen Polizeibeamte einen 28 Jahre alten Mann an seiner Wohnanschrift in Gronau-Epe fest, da gegen diesen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bocholt vorlag. Der 28-Jährige war wegen Einbruchs zu einer 11-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden und befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

