POL-BOR: Gescher - Pkw beschädigt

Gescher (ots) - (fr) In der Zeit von Montag, 21.00 Uhr, bis Dienstag, 09.00 Uhr, überschüttete ein Täter auf dem Dahlienweg einen Pkw mit einer noch unbekannten Flüssigkeit und beschädigte so großflächig den Lack. Der Schaden wird derzeit auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561-9260).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell