POL-BOR: Bocholt - Mehrere Autos auf der Lothringer Straße beschädigt

Bocholt (ots) - (fr) In der Nacht zum Mittwoch beschädigten noch unbekannte Täter auf der Lothringer Straße Außenspiegel mehrerer Autos. Eine Zeugin hörte gegen 02.45 Uhr mehrere Stimmen - vermutlich von Jugendlichen. Diese sprachen deutsch mit südländischem Akzent und unterhielten sich über Fahrzeugspiegel. Unmittelbar darauf hörte die Zeugin die Knallgeräusche der Sachbeschädigungen. Die Täter flüchteten in Richtung Welfenstraße. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

