POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht / Älterer VW gesucht

Bocholt (ots) - (fr) Am Dienstag befuhr der noch unbekannte Fahrer eines blauen älteren VW Passat oder Golf die Kurfürstenstraße. In Höhe Haus Nr. 18 beschädigte er die rechten Seite eines abgestellten Pkws (blauer VW Touran). Trotz des verursachten Sachschadens in einer Höhe von ca. 500 Euro hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Ein Zeuge konnte das Fahrzeug beschreiben und auch Angaben zum Kennzeichen machen. Diese Angaben führten noch nicht zum Erfolg, sodass weitere Zeugen gebeten werden, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871-2990) zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell