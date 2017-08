POL-BOR: Borken-Weseke - Einbruch in Einfamilienhaus

Borken-Weseke (ots) - (fr) Am Montag drangen noch unbekannte Täter zwischen 06.45 Uhr und 20.00 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße "In der Meehe" ein. Der oder die Einbrecher hatten dazu nach dem jetzigen Ermittlungsstand ein auf Kipp stehendes Fenster gänzlich geöffnet und konnten so in das Haus eindringen. Entwendet wurden ein Tablet-PC und Bargeld.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861-9000). Die Polizei weist erneut darauf hin, dass auf Kipp stehende und nicht gesonderte gesicherte Fenster für Einbrecher kein Hindernis darstellen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell