POL-BOR: Ahaus - Wer kennt den Besitzer dieser Jacke?

1 weiterer Medieninhalt

Ahaus (ots) - (fr) Am Samstag befuhr ein noch unbekannter Motorrollerfahrer gegen 18.15 Uhr den Ottensteiner Weg in stadteinwärtiger Richtung. An der Kreuzung mit der Raiffeisenstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 51-jährigen Frau aus Ahaus, die die Raiffeisenstraße aus Richtung Vredener Dyk kommend befahren hatte, so dass es zum Zusammenstoß kam. Am Pkw entstand ein Schaden in einer Höhe von ca. 3.500 Euro.

Der Motorrollerfahrer stürzte, rappelte sich auf und rannte zu einem zweiten Rollerfahrer, der offenbar zusammen mit ihm unterwegs war. Er stieg auf den Beifahrersitz und fuhr mit seinem Begleiter davon.

An dem Motorroller befand sich kein Kennzeichen. Der Roller wurde sichergestellt.

An der Unfallstelle wurde eine Jacke gefunden und sichergestellt. Diese gehört vermutlich dem Unfallflüchtigen. Ein Foto der auffälligen Jacke ist dieser Meldung angehängt. Zeugen, die Hinweise zum möglichen Besitzer der Jacke geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (02561-9260) zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell