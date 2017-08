POL-BOR: Bocholt-Liedern - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bocholt-Liedern (ots) - (fr) Am Sonntag befuhr ein 25 Jahre alter Autofahrer aus Bocholt gegen 16.45 Uhr den Anholter Postweg in Richtung Eppingkamp. Die Kreuzung mit der Meckingstiege wollte er geradeaus überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wohnmobil eines 47-jährigen Bocholters, der die Meckingstiege in Richtung Liederner Höfgraben befahren hatte. Die beiden Autofahrer und die 53-jährige Beifahrerin des 47-Jährigen erlitten leichte Verletzungen und wurden im Bocholter Krankenhaus ambulant behandelt. Die 18-jährige Beifahrerin des 25-Jährigen überstand den Unfall ohne Verletzungen. Die beiden Autos wurden schwer beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 24.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell