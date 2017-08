POL-BOR: Vreden - Raub angezeigt

Vreden (ots) - (fr) Am Sonntagmorgen meldete sich ein 20-jähriger Mann aus Vreden bei der Polizei und erstattete Anzeige wegen Raubes. Nach Angaben des 20-Jährigern sei er gegen 04.00 Uhr auf der Bahnhofstraße durch fünf noch unbekannte Männer geschlagen und getreten worden. Außerdem hätten ihm die Täter seine Geldbörse entwendet. Der Geschädigte kann lediglich angeben, dass es sich bei Tätern um südländisch aussehende Personen handeln soll. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561-9260).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell