POL-BOR: Bocholt - Telefonbetrüger treiben weiter ihr Unwesen

Bocholt (ots) - (fr) Am Sonntag riefen Betrüger mindestens fünf Bocholter Bürgerinnen und Bürger an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Die Betrugsmasche haben wir bereits mehrfach beschrieben. Die Betrüger geben in den Telefonaten an, dass sie bei festgenommenen Einbrechern "Notizen" gefunden hätten. Anhand dieser Notizen sei zu erwarten, dass bei Angerufen eingebrochen werden soll. Im weiteren Verlauf befragen die Betrüger ihre Opfer nach deren Vermögensverhältnissen und raten dazu, dass zu Hause aufbewahrte Vermögen in Sicherheit zu bringen, also in ihre Hände zu legen. Leider hat diese Masche schon dazu geführt, dass Opfer den Tätern große Bargeldsummen übergeben haben.

Nicht so am vergangenen Wochenende. Keiner der Angerufenen fiel auf die Masche herein.

Es ist damit zu rechnen, dass die Täter weiterhin ihr Unwesen treiben werden. Überwiegend rufen die Betrüger ältere Menschen an. Die Polizei rät weiterhin zu Vorsicht und Misstrauen und bittet um Aufklärung im Verwandten- und Bekanntenkreis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell