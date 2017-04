POL-BOR: Isselburg - Parkender PKW angefahren / Verursacher unbekannt

Isselburg (ots) - Am Mittwochmittag wurde in der Zeit von 11.45 Uhr - 12.45 Uhr ein parkender schwarzer Mercedes im Frontbereich beschädigt. Der PKW parkte auf einer Parkfläche auf der Gartenstraße. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter 02871 - 299-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell