POL-BOR: Gronau-Epe - Brandstiftung / Zeugen gesucht

Gronau-Epe (ots) - (fr) Am heutigen Freitagmorgen wurde gegen 06.30 Uhr der Brand in einer Remise auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Bauernschaft Lasterfeld entdeckt. Die Feuerwehr löschte den Brand, bei dem ein Schaden in einer Höhe von ca. 20.000 Euro entstand. In der Remise war hauptsächlich Stroh gelagert.

Anhand der bisherigen Ermittlungen geht die Kripo von Brandstiftung aus, sodass nun Zeugen gesucht werden. Wer zur fraglichen Zeit in der Bauernschaft verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo in Gronau (02562-9260) zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell