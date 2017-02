POL-BOR: Heek - Einbrecher scheitern

Logo der Kampagne Bild-Infos Download

Heek (ots) - (fr) In der Zeit von Dienstag, 07.00 Uhr, bis Donnerstag, 19.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Einbrecher vergeblich, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Stiegengrund" einzubrechen. Es gelang den Tätern nicht, die Terrassentür aufzuhebeln, sodass sie unverrichteter Dinge das Weite suchten.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561-9260). Die Zahl der versuchten/gescheiterten Einbrüche zu erhöhen und damit Einbrecher erfolgreich abzuschrecken, ist eines der Ziele der Polizeikampagne "Riegel vor!". Unsere Experten beraten Sie gerne, wie Sie Ihre eigenen vier Wände am besten sichern können. Termine können unter den Telefonnummern 02861-900-5506 und -5507 vereinbart werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell