POL-BOR: Bocholt - Diebstahl im Seniorenheim

Bocholt (ots) - (fr) Am Dienstag verließ eine Bewohnerin des Seniorenheims an der Weberstraße gegen 11.00 Uhr ihr Zimmer, ohne dieses zu verschließen. Gegen 15.00 Uhr stellte sie fest, dass ihr Bargeld und Schmuck gestohlen worden waren.

Zeugen hatten in den letzten Tagen in dem Seniorenheim eine verdächtige Frau beobachtet, die mehrere Zimmer betreten hatte. Sobald sie feststellte, dass die Bewohner sich in ihrem Zimmer aufhielten, verließ sie dieses wortlos.

Die Verdächtige ist ca. 155 bis 160 cm groß, hat dunkle wellige zum Zopf gebundene Haare, dunkle Augen, einen dunklen Teint und eine leicht dickliche Statur. In einem Fall hatte sie einen Kinderwagen dabei.

Leider hat die Polizei von diesen Beobachtungen erst nach dem Diebstahl erfahren.

Die Polizei rät angesichts dieses und anderer gleichgelagerter Fälle aus den letzten Wochen zu besonderer Aufmerksamkeit. Bewohnerinnen und Bewohner entsprechender Einrichtungen sollten ihre Wertgegenstände sicher aufbewahren und ihre Zimmer bei Verlassen verschließen. Wer verdächtige Personen beobachtet, sollte sich sofort an die Polizei wenden.

