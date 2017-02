POL-BOR: Gronau - Pkw-Aufbruch am helllichten Tag

Gronau (ots) - (fr) Am Mittwoch schlugen noch unbekannte Täter auf dem Friedhofs-Parkplatz an der Gildehauser Straße eine Seitenscheibe eines silberfarbenen Ford Fusion ein und entwendeten aus einer auf der Rücksitzbank zurück gelassenen Stofftasche das Portemonnaie der Geschädigten. Die Tatzeit liegt zwischen 15.40 Uhr und 15.55 Uhr, sodass möglicherweise Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben könnten. Zeugen werden gebeten, sich an die Kripo in Gronau (02562-9260) zu wenden.

Autos sind keine Tresore! Die Polizei weist erneut auf die Gefahr hin, Wertgegenstände im Pkw zurückzulassen. Für die Tat benötigen die Täter nur sehr wenig Zeit. Schaffen Sie keine Tatanreize und lassen sie ihre Wertgegenstände nicht im Pkw zurück.

