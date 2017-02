POL-BOR: Rhede - Unfallflucht auf Parkplatz

Rhede (ots) - (fr) Am Mittwochmorgen wurde zwischen 08.00 Uhr und 10.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße "Geutingshof" ein weißer Pkw VW Up! angefahren und an der hinteren linken Seite beschädigt.

Trotz des verursachten Sachschadens in einer Höhe von ca. 700 Euro hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Es lagen erste Hinweise auf den möglichen Verursacher vor, die sich jedoch nicht bestätigten. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871-2990)zu wenden.

