POL-BOR: Groß Reken - Randalierer musste in Gewahrsam genommen werden

Groß Reken (ots) - (fr) Am Dienstagmorgen randalierte ein 29-jähriger in Maria Veen wohnhafter Mann gegen 10.30 Uhr im Rathaus, sodass die Polizei hinzugezogen wurde. Die Polizeibeamten erteilten dem 29-Jährigen einen Platzverweis, dem dieser nicht nachkam. In der Folge wehrte er sich massiv und versuchte auch, einen der eingesetzten Beamten zu schlagen. Die Polizisten überwältigten den Randalierer und sperrten ihn für einige Stunden im Polizeigewahrsam ein. Die Beamten blieben unverletzt. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell