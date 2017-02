POL-BOR: Bocholt-Lowick - Bushaltestelle beschädigt

Bocholt-Lowick (ots) - (fr) Am Dienstag wurde gegen 15.55 Uhr festgestellt, dass die Glasscheibe der Bushaltestelle "Boytink" an der Werther Straße eingeschlagen worden war. Der Tatzeitraum steht noch nicht fest. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell