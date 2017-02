POL-BOR: Bocholt - Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Bocholt (ots) - (fr) Am Dienstag befuhr eine 52-jährige Autofahrerin aus Bocholt gegen 15.55 Uhr den Autobahnzubringer in Richtung Bocholt. Sie bemerkte zu spät, dass in Höhe der Abfahrt Frankenstraße ein vor ihr fahrender 53-jähriger Autofahrer aus Bocholt verkehrsbedingt abgebremst hatte und fuhr auf dessen Pkw auf. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

