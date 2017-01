POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf der B 67 / Blauer Skoda Kombi gesucht

Bocholt (ots) - (fr) Am Dienstag fuhr der noch unbekannte Fahrer eines blauen Pkws (Skoda Kombi) mit BOH-Kennzeichen gegen 12.00 Uhr im Bereich der Zufahrt Bocholt-Biemenhorst von Einfädelungsstreifen derart auf die Fahrbahn, dass ein 74-jähriger Autofahrer aus Borken stark abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Ein dahinter fahrender 21 Jahre alter Autofahrer aus Bocholt konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Pkw des 74-Jährigen auf. Der Skoda-Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 7.000 Euro. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871-2990).

