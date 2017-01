POL-BOR: Gescher - Unfallflucht auf der Stadtlohner Straße

Gescher (ots) - (fr) Am Sonntag wurde zwischen 17.55 Uhr und 18.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Stadtlohner Straße ein blauer VW Golf im Heckbereich beschädigt. Trotz des verursachten Sachschadens in einer Höhe von ca. 1.500 Euro hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561-9260) zu wenden. Der Unfallschaden wurde erst am Montagabend bemerkt. Nach Angaben der Geschädigte kommt als Unfallort aber nur die genannte Örtlichkeit in Frage.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell