POL-BOR: Bocholt - Exhibitionist im Linienbus

Bocholt (ots) - (fr) Am Montag zeigte sich ein noch unbekannter Mann in der Buslinie C4 (Bustreff Richtung Rheinstraße) gegen 15.05 Uhr einem 12-jährigen Jungen in schamverletzender Art und Weise. Nach Angaben des Jungen habe sich der Mann vor seinen Augen entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Der Täter wird von dem Jungen wie folgt beschrieben: "Älterer Mann, ca. 180 cm groß, ca. 70 bis 80 Jahre alt, auffällig lange Haare, bekleidet mit einer braunen Lederjacke, einer schwarzen Bügelfaltenhose und braunen Lederstiefeln.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell