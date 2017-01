POL-BOR: Bocholt - Ein Verletzter bei Auffahrunfall

Bocholt (ots) - (fr) Am Montagabend befuhr ein 56-jähriger Autofahrer aus Emmerich am Rhein gegen 18.40 Uhr den Autobahnzubringer aus Richtung Wesel kommend. An der Kreuzung mit der Werther Straße bemerkte er zu spät, dass eine 24-jährige Autofahrerin aus Wesel aufgrund der roten Ampel angehalten hatte. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem die 24-Jährige leicht verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell