POL-BOR: Heiden - Auspuff beschädigt Autodach / Polizei sucht Zeugen

Heiden (ots) - (mh) Am Montag befuhr gegen 07:40 Uhr eine 55-jährige Autofahrerin aus Lembeck die Lembecker Straße von Lembeck kommend in Richtung Heiden. In Höhe der Einmündung Landwehr/Kämpe kam ihr ein Lkw entgegen. Zeitgleich prallte ein etwa 130 Zentimeter langes Auspuffteil auf das Autodach der 55-Jährigen. Dabei entstand ein Sachschaden in einer Höhe von mehreren tausend Euro.

Es steht derzeit nicht fest, woher das Auspuffteil stammt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen oder sonstige Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat in Borken (Telefon 02861 / 900-0) zu melden.

