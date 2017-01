POL-BOR: Heek - Gartenhütte in Brand gesetzt

Heek (ots) - (fr) In der Nacht zum Sonntag wurde ein Anwohner des Leuskesweges gegen 02.30 Uhr durch einen lauten Knall geweckt und dadurch auf den Brand in der Gartenhütte aufmerksam. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, bei dem ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 1.500 Euro entstand.

Nach den bisherigen Brandermittlungen der Ahauser Kripo muss von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen werden.

Wer in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Kripo in Ahaus (02561-9260) zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell