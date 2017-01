POL-BOR: Vreden - Farbschmierereien

Vreden (ots) - (fr) In der Nacht zum Sonntag besprühten noch unbekannte Täter das Vredener Rathaus, eine daneben stehende Garage und drei Wohnhäuser (allesamt ebenfalls auf der Burgstraße) mit Farbe. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561-9260).

