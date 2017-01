POL-BOR: Bocholt - Seniorin fällt nicht auf Betrüger herein

Bocholt (ots) - (fr) Am Samstag erhielt eine 71-jährige Bocholterin einen Anruf, wobei sich der Anrufer als Polizeibeamter ausgab. Es ist davon auszugehen, dass der Betrüger die Geschädigte überreden wollte, ihm bzw. einem Boten "aus Sicherheitsgründen" Bargeld und Wertgegenstände zu übergeben. Leider wurden auf diese Art und Weise deutschlandweit schon Menschen um ihr Erspartes gebracht. Nicht so in diesem Fall - die Bocholterin fiel nicht auf den Betrüger herein, beendete das Gespräch und informierte die Polizei.

Es ist damit zu rechnen, dass die Betrüger weiterhin ihr Unwesen treiben werden. Die Polizei rät zu Vorsicht und Misstrauen. Rufen Sie lieber einmal zu viel als einmal zu wenig die Polizei an. Haben Sie keine Scheu, in solchen Fällen die 110 zu wählen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell