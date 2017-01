POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Lowick

Bocholt (ots) - (fr) Am Freitag kam es zwischen 08.30 Uhr und 19.50 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Kempkesweg. Der oder die Täter hatten ein Kellerfenster aufgebrochen, im Haus sämtliche Räume betreten und teilweise durchsucht. Konkrete Angaben zum möglichen Diebesgut lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht vor.

Als der Geschädigte gegen 19.50 Uhr nach Hause kam, fuhr ein silberfarbener Pkw (vermutlich Opel) mit BOH-Kennzeichen davon. Dieser Pkw stand zuvor vor dem Haus. Inwiefern ein Zusammenhang mit dem Einbruch besteht, ist nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich an die Ermittlungsgruppe "Wohnungseinbruch" zu wenden (02871-2990 oder 02861-9000).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell