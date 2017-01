POL-BOR: Gescher - Weitere Pkw-Aufbrüche angezeigt / Zeugen gesucht

Gescher (ots) - (dh) In der Nacht zu Sonntag kam es in Gescher zu zwei weiteren Pkw-Aufbrüchen und einem Versuch. Auf dem Parkplatz der Caritas an der Hofstraße versuchten Unbekannte die Fahrertür eines weißen Citroen Berlingo aufzubrechen. Es blieb bei dem Versuch.

An der der Stadtlohner Straße schlugen die Täter die Seitenscheibe eines Pkw der Marke Fiat, Typ Ducato, ein und durchsuchten den Innenraum. Es wurde nichts entwendet.

Auf dem Parkplatz einer Diskothek an der Liebigstraße schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines Pkws der Marke Ford, Typ Focus, ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter ein iPhone-Ladekabel im Wert von 20.- Euro.

Der gesamte Sachschaden an allen Fahrzeugen beträgt ca. 1.300 Euro.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Telefon 02561-9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell